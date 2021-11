Lombarde vincenti

Il Brescia inaugura l'undicesima giornata di serie B con un successo last minute al Vigorito. La squadra di Inzaghi resiste agli attacchi del Benevento, rischia di tornare a casa a mani vuote quando Brignola ha sui piedi il matchball all'86', ma il numero 99 giallorosso grazia Joronen. Un regalo ancora più grande ai lombardi lo fa Letizia, che si fa soffiare il pallone da Tramoni, che poi resiste al tentativo di recupero della difesa campana e infila Manfredini. Si decide dopo pochi minuti invece la sfida tra Monza e Alessandria. Su un campo reso pesante e scivoloso dalla pioggia i brianzoli centrano il secondo successo casalingo consecutivo. Ci pensa Colpani al sesto, deviando di sinistro un traversone basso di Pedro Pereira. Sembra il preludio a una goleada per gli uomini di Stroppa, invece l'1-0 resta invariato fino al 90'. Vince anche il Como sul campo della Ternana. Gli umbri sbagliano un rigore in avvio con Donnarumma che centra il palo. Al 16esimo passano i lariani con un rasoterra di Vignali che sorprende Iannarilli. La Gumina al settimo della ripresa semina tutta la difesa rossoverde e firma il raddoppio con un colpo sotto. Falletti accorcia le distanze con un gran destro da fuori, ma il risultato non cambia più e il Como fa un balzo avanti in classifica allontanandosi dalla zona playout.

Ternana-Como