Milan, Champions appesa a un filo

Olivier Giroud

La Champions League si conferma stregata in questa stagione per il Milan. Contro il Porto gli uomini di Pioli non vanno oltre l'1-1, un pareggio che al momento non sancisce l'eliminazione matematica, ma la qualificazione - con un solo punto all'attivo dopo 4 partite giocate è appesa a un filo. I portoghesi e l'Atletico Madrid dovrebbero perdere le prossime partite e pareggiare l'ultima giornata nello scontro diretto.

Grandi rimpianti per i rossoneri che finiscono subito sotto, al sesto, per la rete di Luis Diaz che coglie di sorpresa la retroguardia del Diavolo. Veementi le proteste di Pioli per un fallo di Grujic che dà l'avvio all'azione. Il Milan fatica, nel secondo tempo i lusitani potrebbero raddopiare con Evanilson ma il tiro finisce sulla traversa. Nel momento più difficile arriva il pari: punizione di Bennacer, Giroud colpisce in semi rovesciata la palla uscita dalla barriera, Diogo Costa non trattiene e Kalulu da posizione angolata insacca. Al 76esimo entra Ibra per uno spento Giroud: lo svedese segna all'84esimo ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Theo Hernandez. E al Milan restano solo i rimpianti.