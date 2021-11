L'assalto al pub, il video

Un momento dell'assalto al pub

Quattro tifosi sono già stati perquisiti e le immagini dell'assalto sono al vaglio della digos. a Bergamo l'allerta è alta per la partita di Champions, dopo l'irruzione di un gruppo di tifosi dell'Atalanta in un pub del centro in cui erano seduti supporter del Manchester United. Protagonista un gruppo di almeno 20 persone. Tutti incappucciati, alcuni armati di bastoni; qualcuno brandisce addirittura una pianta. vengono lanciati dei fumogeni. l'assalto è durato un paio di minuti. un tifoso inglese ha riportato una contusione a una spalla; ferita anche una cameriera. Il giorno dopo, sulle vetrine del locale, restano i segni delle bastonate. Le squadre scenderanno in campo alle 21.

La questura ha nel frattempo individuato i tifosi dell'Atalanta che, allo stadio, hanno colpito il portiere della Lazio Pepe Reina con una moneta lanciata dagli spalti. Hanno 54, 28 e 20 anni; per ognuno di loro, 5 anni di daspo