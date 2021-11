Undici writer a processo: tutti assolti

Un writer in azione

Sono stati tutti prosciolti in udienza preliminare, "perché il fatto non sussiste", undici giovani writer imputati per associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati, tra cui danneggiamento e imbrattamento

soprattutto di treni della metropolitana milanese, e che erano accusati di fare parte della 'crew' Wca (ossia We can all), uno dei più noti gruppi organizzati di "writing vandalico". Lo ha deciso il giudice per l'indagine preliminare di Milano Daniela Cardamone.

Nel gennaio 2020 il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini, respingendo la richiesta di archiviazione (accolta solo per 5 posizioni), aveva ordinato l'imputazione coatta per gli undici indagati anche sulla base di un'informativa della Polizia locale contenente fotografie e filmati che riprendevano i blitz. Le motivazioni degli undici proscioglimenti arriveranno tra quindici giorni.