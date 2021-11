Brescia, cane cade in un torrente: salvato dai Vigili del Fuoco

Solo uno spavento per l’animale e il suo proprietario. Fondamentale la rapidità dei soccorsi

Operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco di Brescia a Capo di Ponte. Un cane era finito in un torrente, in evidente difficoltà. I soccorritori l'hanno raggiunto e tratto in salvo, riconsegnandolo al proprietario. L'animale sta bene