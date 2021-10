Quanta fatica sotto canestro

I numeri della pallacanestro lombarda raccontano un movimento in salute ma anche tante difficoltà

di Alberto Ambrogi

Quattro squadre in serie A1 maschile, tre in quella femminile, 650 società affiliate, 20mila tesserati. I numeri della pallacanestro lombarda, raccontano di un movimento in salute. Eppure entrando negli impianti dove ogni giorno si allenano migliaia di ragazzi e ragazze si scopre come volonterosi dirigenti lottino contro enormi difficoltà.