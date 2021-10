Processo Bozzoli, operaio smentisce l'ipotesi sull'orario del delitto

La testimonianza in aula a Brescia del senegalese Abu, presente nella fonderia di Marcheno la sera della scomparsa di Mario Bozzoli

di Pierluigi Ferrari

Prosegue in Tribunale a Brescia il processo per l'omicidio di Mario Bozzoli, l'imprenditore scomparso dalla sua fonderia di Marcheno l'8 ottobre 2015. In aula gli operai presenti in azienda quella sera. Aboagye Akwasi, soprannominato Abu, ha raccontato di aver visto il titolare in vita alle 19:30, smentendo l'ipotesi della Procura, che colloca l'orario del delitto tra le 19:14 e le 19:33. Abu era stato indagato per concorso morale nell'omicidio, posizione poi archiviata. Unico imputato è Giacomo Bozzoli, nipote della vittima. "La mia osservazione - ha detto il pubblico ministero Silvio Bonfigli - è che Abu sposti in avanti tutti gli accadimenti di quella sera".