"Mai più fascismi". Il presidio davanti alla Camera del Lavoro di Milano

In collegamento web con la manifestazione organizzata dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil a Roma

Ci sono i lavoratori della Scala, gli studenti universitari, gli impiegati e i pensionati. Tutti davanti alla Camera del lavoro di Milano per dire no ai fascismi e per partecipare a distanza, ascoltando la diretta audio - video, alla manifestazione nazionale nazionale a Roma di Cgil, Cisl e Uil. Ai microfono di Antonello Marzio il segretario milanese della Cgil Massimo Bonini