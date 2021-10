Covid, capienza piena per cinema e teatri. A inaugurare le novità La Scala

Le nuove disposizioni al teatro milanese

Si allentano le restrizioni anti-Covid per gli spettacoli dal vivo. Da oggi tornano al cento per cento cinema, teatri e musei. A inaugurare le novità introdotte il Teatro alla Scala che porta in scena “Il Barbiere di Siviglia”



Il sovrintende Dominique Meyer ai microfoni della Tgr Lombardia: ““Non c’è niente di più bello che vedere la sala piena di spettatori”.

L'intervista di Giorgio Moro