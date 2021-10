Lazio- Inter, sfida al passato per Inzaghi

Sabato a Roma l'allenatore dell'Inter Inzaghi contro la squadra nella quale ha militato a lungo in campo e in panchina

di Thomas Villa

Una sfida contro il passato, sabato a Roma, per l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, a lungo in campo e in panchina con la Lazio. Nell'Inter sudamericani in forse. In attacco l'ipotesi Peresic accanto a Dzeco.