Buccinasco, nel feudo della ‘ndrangheta crescono i beni confiscati

Dopo anni una villetta confiscata a un boss diventa una casa rifugio per mamme in difficoltà e per i loro bambini

di Elena Scarrone

L’immobile apparteneva a Vincenzo Ippolito. Confiscata dallo Stato nel 2013, era però rimasta nella disponibilità della famiglia che per anni ha subaffittato in nero i due appartamenti