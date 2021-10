Tafferugli no-green pass: un arresto e 57 denunciati

Militanti di varia estrazione politica fra gli indagati per interruzione di pubblico servizio e violenza. Nelle sedi sindacali la risposta all'assalto degli estremisti alla sede Cgil nazionale. Il Sindaco Sala: "Milano è antifascista"

di Sara Grattoggi

Sono 57 le persone denunciate per i disordini registrati durante l'ultimo corteo no green pass milanese. Mentre uno dei 4 manifestanti subito portati in questura è finito in arresto. Si tratta del 25enne milanese che nel blitz fallito per entrare alla stazione centrale avrebbe colpito alla schiena un agente, che ha riportato 7 giorni di prognosi. Tra i denunciati, 48 (di cui la metà espressione di gruppi anarchici) sono accusati di interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Altri sei anche di istigazione a delinquere e manifestazione non preavvisata, mentre a tre vengono contestati anche oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Intanto, dopo le bastonate degli estremisti di destra e l'assalto alla Cgil durante il corteo romano no green pass, in numerose sedi del sindacato sono stati organizzati presìdi democratici. Presenti alla camera del lavoro di Milano anche il sindaco Giuseppe Sala, il sottosegretario Scalfarotto, diversi esponenti dei partiti di centrosinistra, tra cui il pd che presenterà una mozione urgente alla Camera per lo scioglimento di Forza Nuova e di altri movimenti di estrema destra.