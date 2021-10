Cortei no vax, Nobili: “A Milano rischio infiltrazioni di frange estreme”

Il capo del pool Antiterrorismo della Procura parla a margine del processo che ha inflitto le prime condanne per le manifestazioni che hanno bloccato la città

“Gruppi, principalmentee in misura minore i collettivi, stanno cercando di strumentalizzare le proteste di chi scende in piazza contro vaccini e certificazioni. Il tentativo è di deviare le marce contro obiettivi istituzionali che nulla hanno a che fare con le proteste della piazza”.Così il sostituto procuratore di Milanoche aggiunge: “Nel capoluogo lombardo, a differenza di Roma, i manifestanti hanno rifiutato che questi elementi prendessero la testa del corteo”.Queste parole a margine delche ha inflitto le prime condanne a due dei fermati per la manifestazione del 2 ottobre.a un 26enne per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Un altro attivista ha invece patteggiatoDagli investigatori ai farmacisti che faranno i tamponi al popolo che rifiuta i vaccini, tutti guardano con apprensione alla data del 15 ottobre, quando il green pass diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro