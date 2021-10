Sindacati di base in piazza

Disagi limitati a Milano per lo sciopero di 24 ore proclamato da una decina di sigle dei sindacati di base. Dal corteo solidarietà alla Cgil ma anche qualche contestazione da parte dei lavoratori della logistica

di eleonora di lauro

Contro lo sfruttamento e per il lavoro stabile, contro il green pass ma anche per la vaccinazione obbligatoria di massa.

Libertà e diritti negli slogan dello sciopero generale dei sindacati di base. Una decina di sigle: in piazza logistica e scuola, comitati inquilini e università, sanità e trasporti. A Milano la manifestazione è partita da via Pantano sotto la sede di Assolombarda, poi via Larga e Palazzo di Giustizia, per arrivare alla Camera del Lavoro. Qui la Cgil aveva predisposto un presidio a difesa - è stato detto - non tanto della storica sede del sindacato quanto della Democrazia.

I manifestanti hanno espresso solidarietà al sindacato dopo le violenze di Roma, ma ci sono anche stati attimi di tensione con i lavoratori della logistica, attualmente uno dei settori più problematici del mondo del lavoro.

Limitati i disagi per i trasporti. Nessun intoppo - fa sapere ATM, l'azienda dei trasporti milanesi - alla circolazione sulle linee M2, M3 e M5. Sulla M1, dalle 19 circa, i treni viaggiano nella tratta Sesto-Molino Dorino. Chiuse le tratte Pagano-Bisceglie e Molino Dorino-Rho Fieramilano. Riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus sulle linee di superficie.