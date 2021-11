Rock Star per il calendario Pirelli 2022

Affidato agli scatti del cantautore canadese Bryan Adams il Calendario Pirelli 2022 racconta la vita on the road di grandi musicisti. Sempre in viaggio o in attesa per lunghe ore prima di salire su un palcoscenico

di Eleonora Di Lauro

Lui, Bryan Adams celebre cantautore, da 45 anni sui palcoscenici di tutto il mondo, non c'era. Bloccato in una stanza di hotel a Milano dopo essere risultato positivo al Covid, qualche giorno fa, all'arrivo a Malpensa da New York.



Ma l'autore, da fotografo, del nuovo Calendario Pirelli 2022, ha voluto comunque salutare il pubblico alla presentazione ad Assago.



On the Road è il titolo di questa 48ma edizione di The Cal che la rock star canadese ha dedicato ai suoi colleghi da Iggy Pop a Cher a St. Vincent e molti altri ancora.