Gli Scout d'Europa incontrano l'Arcivescovo Delpini

Al Seminario Arcivescovile di Venegono, nel varesotto, due giorni di riflessione per i responsabili degli Scout d'Europa del Nord Ovest

di Donatella Negri

Due giorni di riflessione per gli Scout d'Europa della zona Nord Ovest, che comprende le diocesi di Lombardia, Piemonte e Liguria. 150 i responsabili presenti all'incontro con l'Arcivescovo di Milano. Per Delpini, stima di sé, vocazione, amicizia sono i valori importanti da trasmettere in questo momento agli adolescenti.