Il video dell'assalto al pub di Bergamo

Le immagini dell'assalto di un gruppo di tifosi dell'Atalanta al locale

Questo video, pubblicato sul canale youtube di un gruppo di tifosi, documenta i momenti dell'assalto ad un pub del centro di Bergamo. Protagonisti una ventina di tifosi dell'Atalanta, obiettivo aggredire i sostenitori del Manchester United riuniti nel locale, arrivati in città per assistere alla partita di Champions contro l'Atalanta. Le immagini mostrano il lancio di oggetti e di un fumogeno dentro il locale, le bastonate che arrivano da uno degli aggressori. Nell'assalto sono rimasti feriti un tifoso inglese, per lui una lieve contusione ad una spalla, e una dipendente del locale, ferita al viso dai cocci di vetro di una bottiglia.



La Digos ha perquisito quattro persone, supporter dell'Atalanta già noti alle forze dell'ordine per episodi di violenza da stadio, e ha sequestrato del materiale. Gli agenti stanno anche esaminando i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona, comprese quelle del locale, che documentano l'assalto nei dettagli. Il questore di Bergamo ha emanato tre Daspo di 5 anni ciascuno nei confronti di tre tifosi dell'Atalanta che nei minuti finali della partita contro la Lazio, hanno colpito dagli spalti con una moneta il portiere Pepe Reina.