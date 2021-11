Lavoratori sequestrati in gioielleria, rapinatori in fuga con il bottino

Per due ore impiegati immobilizzati sotto la minaccia delle armi. I rapinatori aspettavano l'arrivo della titolare, l'unica in grado di aprire la cassaforte

di Elena Scarrone

Bottino un milione di euro in metalli preziosi. La polizia cerca i cinque rapinatori che hanno dato l'assalto ad un laboratorio di oreficeria in zona Lambrate a Milano. La banda รจ entrata in azione alle 8 di mattina. I dipendenti sono stati immobilizzati con fascette da elettricista. I rapinatori hanno atteso l'arrivo della titolare, l'unica in grado di aprire la cassaforte. La fuga dopo che per due ore i dipendenti sono rimasti sequestrati sotto la minaccia delle armi