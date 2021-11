Contagi a scuola, il caso Orzinuovi

La principale scuola elementare di Orzinuovi, nel bresciano, da oggi ha la mensa chiusa. 4 classi in quarantena e 20 bambini positivi,

di Laura Troja

In tutta la lombardia le classi in quarantena per covid ormai sono più di 900. I nuovi casi positivi si sono triplicati in due settimane. I contagi soprattutto nella fascia 6- 10 anni