Contagi in aumento. La Vecchia: "Terza dose al più presto, protegge al 90%"

Contagi in lieve aumento ma gli indicatori restano sotto controllo .Terza dose: 30mila prenotazioni in Lombardia negli ultimi due giorni.

di Maria Chiara Grandis

Secondo Carlo La Vecchia, epidemiologo dell'Università statale di Milano, la terza dose va fatta al più presto, perché protegge dalla malattia al 90 per cento. Sono 30mila le prenotazioni negli ultimi due giorni in Lombardia, seconda regione per numero di contagi dopo il Veneto.

