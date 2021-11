Varese si illumina per il Natale

Accese 800mila luci tra quelle nel parco del Comune e quelle del grande Albero in piazza Monte Grappa

Lo spettacolo del Natale torna a Varese, che si illumina con oltre 800.000 lucine tra il centro e i Giardini Estensi.



Nel parco del Comune per il terzo anno consecutivo giochi di luce e percorsi fiabeschi, tra carrozze trainate da cavalli luminosi e cascate di stelle. Le lucine saranno accese dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22 mentre dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 23. Sempre ai Giardini Estensi, nella zona della tensostruttura, dai primi di dicembre verrà aperta la grande pista del ghiaccio di 300 metri quadrati.



In contemporanea in piazza Monte Grappa sono state accese le luminarie dell'albero di Natale e ha aperto il tradizionale mercatino, con 30 casette di legno.