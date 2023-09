Cavallo cade in un fosso: salvato con l'autogru

Un salvataggio davvero particolare quello operato dai vigili del fuoco a Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino: una cavalla caduta in un fosso vicino alla strada è stata imbragata dalla squadra di Cagli e, con un'autogru arrivata appositamente da Pesaro, issata sulla strada sana e salva. Sul posto è intervenuto anche il veterinario per controllare lo stato di salute dell'animale e il proprietario. Quest'ultimo dopo gli accertamenti clinici ha riportato l'animale nel suo box.