Covid: aumentano i ricoveri. Nuova campagna vaccinale dal 12 ottobre

Il Covid rialza la testa nelle Marche e tornano a crescere i ricoveri. Dai 46 posti letto occupati a inizio mese, ai 66 registrati nell'ultima settimana. Quattro quelli in terapia intensiva, con percentuali superiori alla media nazionale. Ma le ospedalizzazioni stanno crescendo in tutta Italia, come osserva la fondazione Gimbe sulla scorta dei dati più recenti sulla circolazione del virus: superata la soglia dei 2000 posti letto occupati a livello nazionale, valore che non veniva toccato da fine maggio; 99 i decessi negli ultimi sette giorni.

In un mese, si è passati in Italia da 6000 a 30 mila casi. Le Marche segnano nell'ultima settimana 548 nuovi contagi, in lieve aumento, con una sostanziale stabilità dell'incidenza a 36 casi ogni 100 mila abitanti, ma il sistema di monitoraggio, soprattutto dopo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento per i positivi, poggia ormai in larga misura su base volontaria.

Per Gimbe, occorre avviare subito una campagna vaccinale per evitare il sovraccarico del sistema sanitario, soprattutto per anziani e fragili, i più colpiti anche dalle nuove varianti, come Eris, che sta diventando dominante sul nostro territorio.

Dal 25 settembre saranno disponibili nelle Marche i vaccini aggiornati alle nuove varianti. Dal 12 ottobre prenderà il via la campagna vaccinale su tutta la regione con possibile somministrazione simultanea del vaccino anti-influenzale e anticovid, raccomandata soprattutto per chi hà più di 60 anni, soggetti fragili e loro familiari, ospiti di strutture per anziani, donne in gravidanza e operatori sanitari.

L'avvio della campagna darà la precedenza agli over 80 e ai soggetti con elevate fragilità. La somministrazione potrà avvenire a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose o dall'ultima infezione diagnosticata.