La vendemmia più leggera degli ultimi sei anni, dimezzata la raccolta del Pecorino nel Piceno

La vendemmia nelle Marche è partita con una decina di giorni di ritardo, a causa del posticipo di fioritura e invaiatura (il cambio di colore dei frutti, che segnala l'avvio della maturazione). Il meteo non ha giocato a favore, registrando il quarto inverno consecutivo caldo e il valore più elevato dal 1961 di precipitazioni tra maggio e giugno: 192 mm. Moltepulciano e Verdicchio sono i vitigni che hanno sofferto di più per questa condizione.

Dopo la diffusione della peronospora, le viti sono state attaccate da altre malattie come l'Oidio e la Tignola e i viticoltori cercano di far fronte agli aumenti dei costi per i trattamenti e per l'energia. Dalle associazioni di categoria arriva il richiamo a stanziare risorse adeguate con il Fondo di solidarietà per mettere in sicurezza il reddito delle imprese viticole per l'annata più scarsa degli ultimi sei anni