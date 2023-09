Tumori testa-collo, fino a venerdì screening gratuiti in sei ospedali delle Marche

Fumo, alcool, cattiva igiene orale e un insufficiente consumo di frutta e verdura. Sono le principali cause dei tumori che si sviluppano nell'area della testa e del collo. Nel 2020, in Italia, sono stati diagnosticati a quasi 10mila persone: quasi la metà, purtroppo, non ce l'ha fatta. Prevenire è fondamentale: per questo, fino al 22 settembre, è attiva una campagna europea di sensibilizzazione. Centotrenta gli ospedali italiani che hanno aderito, sei nelle Marche: Pesaro, Jesi, Macerata, Civitanova, Corridonia e Ancona. A Torrette si fanno circa sei visite al giorno. Non occorre prenotarsi e chi accede ha una via preferenziale. I sintomi più evidente sono lesioni o ulcere nel cavo orale, che anche il paziente stesso può notare. Una diagnosi precoce aumenta il tasso di sopravvivenza fino al 90 per cento e le lesioni, quando piccole, possono essere risolte con un semplice intervento ambulatoriale.

Nel servizio video le interviste a Paolo Balercia e Giuseppe Consorti, rispettivamente direttore e dirigente dell'unità operativa di chirurgia maxillo-facciale di Ancona.