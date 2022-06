A LEZIONE DI TEATRO CON MARCO D'AMORE

Ci crede fermamente Marco D'Amore: il teatro può lenire il dolore e incoraggiare a immaginare il futuro. Per questo l'attore e regista, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie TV Gomorra, ha scelto di sostenere il progetto di AIFAS di creare due laboratori teatrali per 40 rifugiati ucraini, individuati dal comune di San Benedetto del Tronto: un percorso accademico completo, della durata di un anno.

"Teatro, un amore immortale" è il titolo del corso intensivo tenuto da Marco D'Amore e aperto ad aspiranti attori