Il saluto di Federico Carboni "Mario"

Federico Carboni, conosciuto da tutti come “Mario”, il primo caso italiano di suicidio assistito, ha raccontato in questo video girato pochi giorni prima della sua morte e affidato all'associazione Luca Coscioni, la sua battaglia legale durata 20 mesi, la sofferenza e il desiderio di lasciare una testimonianza utile a tracciare un percorso giuridico per il fine vita.