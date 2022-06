In migliaia al Marche Pride

Per la prima volta, il Marche Pride ospitato nella città di Pesaro. In migliaia al corteo arcobaleno. Sono partiti alle 17, in piazzale della Libertà, alla volta

Campo di Marte in Baia Flaminia. 'Il Pride - ha detto l'assessora comunale, Camilla Murgia - è una manifestazione culturale, dedicata alle famiglie e alla cittadinanza tutta, che trova nel corteo il suo momento corale, di condivisione e di espressione". L' appuntamento colorato e festoso ha lo scopo di ribadire una presa di posizione netta contro ogni forma di discriminazione. Una dichiarazione collettiva contro l'omobitransfobia, l'odio verso i deboli, il bullismo omofobico, ma anche i pregiudizi e gli stereotipi, a favore di una società accogliente e inclusiva.