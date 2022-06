Si ribalta una vongolara, morto un pescatore

Grave incidente in mare, stamane intorno alle 4.30, a circa mezzo miglio dalla costa di Falconara Marittima.

Una vongolara, sui 15 metri di lunghezza, si è ribaltata con due marittimi a bordo. Uno è stato tratto in salvo da un'altra vongolara, accorsa sul posto. Il secondo, il capitano, Lauro Mancini, di 57 anni, è invece deceduto. A quanto si apprende potrebbe essere rimasto intrappolato nell'area della plancia di comando.

Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno poi portato nello scalo dorico. L'autorità giudiziaria dovrebbe avviare un'indagine per capire i motivi dell'incidente, non ancora chiari. Sembra al momento da scartare l'ipotesi di disastro dovuto al mare mosso: a quell'ora, infatti, c'erano condizioni buone per la navigazione. Appare dunque più probabile un guasto.

Più tardi si è alzato lo scirocco, e questo rende difficile oggi il recupero della vongolara, che verrà effettuato con un pontone, messo a disposizione da una cooperativa. Le operazioni dovrebbero così cominciare domani.