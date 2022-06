Nei piccoli comuni sindaci già al lavoro

Tanti sindaci riconfermati, nei dieci Comuni sotto i 15 mila abitanti che il 12 giugno sono andati alle urne. Ma anche qualche novità, come a Camerino, dove Roberto Lucarelli ha battuto per 46 voti l'ex sindaco Sandro Sborgia puntando sulle parole chiave "ricostruzione e rigenerazione".



Poi c'è chi è al secondo mandato, come in provincia di Pesaro Urbino: a Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli ha prevalso con quasi il 68 per cento sullo sfidante Sauro Marcucci.

Una conferma anche a Frontino, piccolissimo Comune dove il sindaco Andrea Spagna era in corsa senza rivali e ha fatto il bis grazie a 141 voti.