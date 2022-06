Hiv e sifilide, ecco il test rapido

Non solo Hiv, ma anche epatite C, sifilide e gonorrea. Le malattie sessualmente trasmissibili non sono mai scomparse, a partire da una delle più antiche, la sifilide. La prevenzione è quanto mai necessaria, soprattutto dopo la vasta diffusione della Prep, una profilassi pre esposizione per i soggetti Hiv negativi a rischio contagio. Importante non abbassare la guardia.

Il tema è riemerso in occasione del Marche Pride di Pesaro del 18 giugno scorso, dove era presente lo stand di Ancona check point, ovvero uno stand dove fare test rapidi per le malattie trasmissibili. Il punto è presente dal 24 marzo scorso nel capoluogo di regione, e la giornata pesarese diventa anche bilancio dei primi mesi di attività.