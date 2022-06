La storia di Olena Kocherga

Olena Kocherga esegue un movimento di Bach nella piazzetta del Parco San Filippo, a Porto Sant'Elpidio. Ad ascoltarla, immigrati, residenti e persone fuggite dall'Ucraina: come lei.

A Zaporizha, grande città nel sud del Paese, aveva una vita piena e una carriera importante: era la prima flautista della filarmonica. “Il ventitré febbraio, il giorno prima della guerra, ero uscita per comprare dei piatti per la cucina e cercare un vestito per il concerto che avrei dovuto tenere l'otto marzo per la festa della donna - ricorda - Il giorno dopo, la mattina, ho ricevuto tante chiamate dagli amici. Mi dicevano che era iniziata la guerra. Non potevo crederci”.

Qualche giorno dopo, l'attacco russo alla centrale atomica della città, la più grande d'Europa: il momento in cui Olena ha deciso di andarsene. Solo poche settimane prima aveva comprato un appartamento, racconta. Poi mostra alcuni dei suoi concerti, caricati su Youtube. Tutto alle spalle. “Tornerei a Zaporizha - dice - ma solo se quanto tornerà a essere la città che è stata fino al 23 febbraio, prima della guerra”.

La realtà, adesso, è qui. Olena è ospite da un'amica di Civitanova Marche e si sta dando da fare per ottenere un'audizione in un'orchestra. Intanto, con il suo flauto traverso, suona dove può: anche nei mercatini dei paesi: “Non me ne vergogno, perché devo guadagnare qualcosa, e voglio riuscirci con ciò che so fare”.