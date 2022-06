Temperature in salita

E' il caldo africano a caratterizzare questa prima domenica d'estate. Traffico intenso in A14, nelle prime ore della mattinata, dovuto ai vacanzieri che hanno scelto di trascorrere la giornata al mare o in montagna, in cerca di un po' di relax e refrigerio.

La situazione attualmente è nella norma. Non si registrano particolari disagi o code. Merito anche della rimozione di tutti i cantieri nel tratto marchigiano da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto. La sospensione dei lavori, che vede il ripristino della viabilità su tutte le corsie disponibili, sia in direzione sud e direzione nord, proseguirà fino alla sera di martedì 6 settembre. Ciò consentirà -come si sta già verificando- una maggiore fluidità al traffico per le settimane estive, caratterizzate da un incremento dei flussi per via degli spostamenti verso le località di mare e di rientro dalle vacanze verso le città.

Sul fronte temperature va registrato un lieve e costante aumento di massime e minime, previsto anche nei prossimi giorni. Il cielo resterà sereno. Visto il periodo di siccità, le autorità ricordano di fare attenzione a consumi e sprechi d'acqua. Per questo occorre, inoltre, fare attenzione nell'accendere fuochi per l'alto rischio incendi.