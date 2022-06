Una farmacia automatizzata per tutti i reparti di Torrette

Nei prossimi mesi alcuni tra i migliori ospedali del mondo hanno già programmato la loro visita nelle Marche. E questo già basterebbe, ma a rendere eccezionale la notizia di questa farmacia ospedaliera del tutto automatizza è il risvolto umano come precisa ai nostri microfoni la dottoressa Adriana Pompili Direttore della Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti Ancona"

Meno tempo tra siringhe e sacche per farmacisti infermieri e medici e più tempo a stretto contatto con il paziente. Ecco come questo laboratorio robotizzato che centralizza la produzione di farmaci sterili di tutti i reparti dell'ospedale, potrà aiutare il singolo paziente fornendo in più farmaci con standard qualitativi e di sicurezza di altissimo livello, ottimizzando risorse e la riducendo degli sprechi. Il progetto è frutto della collaborazione pubblico-privato in cui gli ospedali concedono gli spazi per creare un vero e proprio laboratorio ad una azienda innovativa marchigiana, la Loccioni, la quale a sua volta offre questi macchinari senza nessun costo di investimento per i bilanci regionali. Una soluzione che fa da modello - ha spiegato il direttore del degli ospedali riuniti Michele Caporossi - anche per progetti futuri futuro