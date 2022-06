L'agricoltura in difficoltà programma il rilancio

L'idea di sviluppo per l'agricoltura è chiara: trasformare le Marche da semplice produttore a luogo di distribuzione finale di beni alimentari di lusso in un contesto anche turistico. Cioè passare da un settore primario classico ad un primario che si spinge verso il terziario: i servizi. Solo così, sostiene l'assessore regionale all'agricoltura di fronte agli operatori di settore riuniti a Valdicastro per discutere obiettivi raggiunti e programmazione futura per il prossimo PSR 2023-2027, saranno competitivi.

Obiettivo non facile quando a pesare sui bilanci di questi operatori agricoli e agroindustriali ci sono costi di energia, materie prime, sementi, in continua crescita e una eccezionale siccità.

dei 390 milioni assegnati per il prossimo quinquennio due linee di finanziamento sararnno dedicate alla risorsa idrica.

Uno per l'approvvigionamento idrico nelle zone montane terremotate e uno per l'ottimizzazione del sistema di irrigazione.