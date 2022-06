Civitanova bilancio del voto, dopo il primo turno

A Civitanova è 46 a 31 tra centrodestra e centrosinistra. Per Ciarapica un ottimo risultato in attesa del ballottaggio contro Paglialunga. Ed è Fratelli d'Italia il primo partito in città, mentre crolla il Movimento cinque stelle. La terza classificata, Silvia Squadroni, sembra orientata a lasciare libertà di voto