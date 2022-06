La nuova sindaca di Fabriano

Il risultato finale matura nella notte quando all'ultima sezione la sua percentuale viene fissata al 50,51%. Il candidato del centrodestra, Roberto Sorci, si ferma al 33,16%. Male il Movimento 5 Stelle che aveva governato la città negli ultimi 5 anni e che con il vicesindaco, Ioselito Arcioni, non va oltre il 3,07% e non entra nemmeno in consiglio comunale. Buon risultato, invece, del candidato della sinistra fabrianese Vinicio Arteconi al 13,26%. Le voci della neo sindaca e del suo principale avversario, Roberto Sorci