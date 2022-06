Bonus edilizia, il blocco della cessione dei crediti e il rischio della paralisi per molte aziende

La tempesta perfetta. Le imprese del "Sistema Casa" - Edilizia, Impianti, Legno e Arredo - non riescono a recuperare i crediti che hanno nei rispettivi cassetti fiscali, per i lavori già eseguiti. Non possono pagare - per questo - i dipendenti, i fornitori, i contributi ai lavoratori e le tasse. Le imprese specializzate in questi settori - nelle Marche - sono 29.546, con quasi 58.000 addetti. Il 15% di queste aziende rischia di fallire per i "troppi crediti" che vanta dallo Stato. Il paradosso. I lavori - incentivati dal superbonus e dai bonus edilizia - rischiano la paralisi per il blocco del sistema della cessione dei crediti per la stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari. nel servizio l'intervista a Enrico Mancini - Presidente Confartigianato Costruzioni - Marche e a Francesco Baldelli - Assessore regionale a Lavori Pubblici e Governo del territorio