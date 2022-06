La Mostra del nuovo cinema chiude con nostalgia

Mario Martone è il regista del momento: presente sia a Venezia che a Cannes, è in perenne movimento tra cinema, teatro e lirica. L'evento speciale che gli dedica il festival si presenta quindi come una retrospettiva-prospettiva. Preziosi i materiali esposti allo spazio bianco: documentazioni fotografiche, le primissime regie e poi film flusso, una video opera di 10 ore su tutta la sua produzione, passando dal super8 all'alta definizione in ordine non cronologico.