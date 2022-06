Grano trattato con un pesticida da tempo vietato in Europa

Un ingente quantitativo di grano etiope, trattato con una sostanza vietata in Europa e importato da una ditta delle Marche, è stato sequestrato a Livorno, in Toscana. Si tratta di ventidue tonnellate di teff, valore commerciale circa 220 mila euro. Il pregiato tipo di cereale senza glutine, utilizzato nelle diete per celiaci e in quelle a basso contenuto glicemico, proveniva dall'Etiopia. è risultato essere trattato con propiconazolo, pesticida vietato definitivamente dalla normativa europea dal 2019, con il regolamento di esecuzione Ue 2018/1865. L'operazione "pane sano", coordinata dalla procura della repubblica di Livorno, è stata condotta dall'agenzia delle dogane e dalla guardia di finanza. Le indagini sono partite da una segnalazione e da controlli della consistenza economica e fiscale dell'importatore. E' stata interessata la Asl per le analisi sul grano che hanno rilevato il trattamento con la sostanza vietata. I finanzieri hanno perquisito la ditta importatrice e l'abitazione del titolare, sequestrando documentazione utile a ricostruire la filiera: produzione, distribuzione, commercio