Tutto pronto per Vasco, come cambia la viabilità

Treni, autobus, automobili, scooter. Tutti i mezzi sono buoni per arrivare al concerto di Vasco Rossi dove sono attese 33mila persone. Di queste molte arriveranno in auto. Dove parcheggiarla?

La zona commerciale della Baraccola sarà suddivisa in sei aree dove verranno distribuiti gli arrivi e i relativi parcheggi.

Via Filonzi, principale via di accesso allo stadio Del Conero è già chiusa alle auto.

3000 vetture potranno sostare nell'area del Gross Ancona e nelle vie limitrofe.

Lo stadio Del Conero sarà raggiungibile con 30 bus (qui la mappa interattiva del comune) e 236 corse gratuite, previste su quattro direttrici che partiranno ad orari diversi. Dalle 10.40 alla 13.12 a seconda del colore:

La linea Blu dalla stazione ferroviaria

linea Rossa che parte dal Palaindoor

linea Verde che farà la spola tra il parcheggio del cimitero di Tavernelle e lo stadio

linea Viola dall'Università Politecnica-liceo Galilei al Del Conero



Navette garantite anche al termine del concerto.