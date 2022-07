Brucia Valle Venere

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo da mezzogiorno per un importante incendio che sta interessando i boschi in località Valle Venere nel comune di Ascoli Piceno. L’incendio sta interessando anche le aree di vegetazione a ridosso delle abitazioni. Sul posto stanno operando cinque squadre di cui una del comando di Teramo, con il supporto di autobotti e mezzi 4X4. Inoltre stanno operando due elicotteri dedicati all’antincendio boschivo. Nell’incendio è stata coinvolta un’abitazione e alcune sono state evacuate a scopo precauzionale. Non ci sono feriti.