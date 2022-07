Da filatoio a laboratorio teatrale: così rinasce il cascamificio di Jesi

Della vecchia fabbrica si riconoscono i pali di cemento. Qui, dove si filavano i tessuti, cresceranno intrecci e drammaturgie. E dove le campate sono più alte si allestiranno le scene per il teatro di Jesi, ma anche per produzioni cinematografiche.

La corte centrale misura in tutto 80x80 metri: l'idea è quella di demolire parte della vecchia fabbrica e adibirla a verde. L'edificio in fondo alla corte sarà utilizzato per la foresteria e per residenze d'artista. Ma il primo step sarà la creazione di scene, laboratori e abitazioni a edilizia convenzionata: saranno costruite nel corpo centrale dell'edificio, dove una ditta edile aveva preso il posto - per qualche anno - del vecchio filatoio.

3 milioni e 800mila euro, fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: sono lo stanziamento per la prima tranche di lavori, ma lo sviluppo dell'ex cascamificio è legato a nuovi finanziamenti e alle sinergie che la Fondazione Pergolesi troverà con altri soggetti. Quelli, però, devono venire fuori dal territorio.