"Con Sinner per arrivare in alto"

Prima di Wimbledon non aveva mai vinto una partita sull'erba in un tabellone principale. Sui campi londinesi Jannik Sinner non solo ne ha vinte quattro, ma è riuscito a eliminare il predestinato Carlos Alcaraz e a spaventare Novak Djokovic. Da gennaio l'allenatore del ventenne di San Candido è un ascolano, Simone Vagnozzi, un passato nei primi 200 del mondo. L'ottimo Wimbledon giocato dalla stella italiana - ci dice - è una tappa in un percorso di crescita che guarda in alto: “Lavoriamo per completare il suo gioco, poi potrà essere competitivo in qualsiasi torneo”.

Proprio a Wimbledon il tennis ha fatto i conti con la guerra in Ucraina: esclusi gli atleti russi e bielorussi, motivo per cui il torneo non ha assegnato punti per la classifica Atp. “Una situazione che non piace a nessuno”, dice il coach ascolano.