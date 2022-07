Il vino per cultura e professione

Non si smette mai di imparare: una regola che vale anche per i tecnici del settore vitivinicolo. E per festeggiare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Assoenologi di Marche-Abruzzo e Molise, l'organizzazione di categoria ha scelto proprio gli spazi della scuola dove tanti enologi marchigiani si sono formati: l'Istituto tecnico agrario statale "Celso Ulpiani" di Ascoli Piceno.

Per gli enologi il vino è cultura e professione. Serve un aggiornamento costante, tra teoria e pratica: si torna sui banchi, ad esempio, per studiare i vitigni e per degustazioni comparate.

Nel servizio, gli interventi di Giuliano D'Ignazi, presidente di Assoenologi Marche, e dell'enologo Alberto Mazzoni.