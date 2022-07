Tra i motori in sicurezza

Non solo motori: musica, sport e tante attività, tutte gratuite, per le tre giornate degli International motor days, sul lungomare sud di Civitanova Marche.

Tra le attrazioni in spiaggia, il Lince, veicolo blindato schierato dall'Esercito, e un mezzo speciale della Polizia stradale, mentre la Guardia Costiera è stata impegnata in una esercitazione di "recupero naufrago in mare" con una motovedetta classe 800 e un aeromobile.

Nel servizio, montato da Mirko Menghini, gli interventi di Danilo Zampaloni, organizzatore degli International Motor Days, Ivan Mazza dell'Esercito italiano, Laura Gallotti della Polizia stradale e Ylenia Ritucci, comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Civitanova.