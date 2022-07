Vasto incendio lungo l'Ascoli-Mare

I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore, dalle 18 di oggi, per fronteggiare un vasto incendio a ridosso della superstrada Ascoli-Mare, all'altezza di Monteprandone.

Le fiamme hanno attecchito la vegetazione lungo la scarpata del raccordo autostradale, a poca distanza da alcuni capannoni e attività industriali.

E' intervenuto anche un elicottero anti-incendio boschivo, oltre a squadre partite da Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Teramo.

La strada è stata chiusa per alcune ore, per favorire le operazioni di spegnimento, ed è stata poi riaperta a senso unico alternato.

L'incendio è stato spento in serata, ma per tutta la notte una decina di vigili del fuoco rimarranno sul posto per tenere l'area sotto controllo.

La notte scorsa, un altro incendio era divampato in un campo nelle vicinanze della superstrada, nella stessa zona.