"Naufrago da salvare", ma è soltanto un'esercitazione

Operazione "salvataggio di un naufrago in mare".

E' soltanto una esercitazione, quella andata in scena nelle acque di Civitanova Marche, in occasione della manifestazione International Motor Days.

La persona da salvare è un figurante, uno stuntman. Ma la concentrazione delle forze impiegate è massima, come se l'emergenza fosse reale.

Per ogni operazione della Guardia costiera,è fondamentale il grande affiatamento tra gli equipaggi, di tutte le unità impiegate, come sottolinea la comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, Ylenia Ritucci.

Il montaggio del servizio è di Mirko Menghini.