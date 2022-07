Immersioni di salute nella Selva di Castelfidardo

Non una semplice passeggiata, ma una immersione forestale: è l'esperienza proposta nella selva di Castelfidardo dalla Fondazione Ferretti, proprietaria di gran parte di quest'area boschiva.

Sono tante le attività in programma, dalle visite guidate agli agro-aperitivi fino alle passeggiate notturne.

Ma il "bagno di bosco" (dal giapponese Shinrin yoku, in inglese forest bathing) è una pratica precisa, per potere trarre il massimo beneficio dalle uscite nella natura.

Tanto che, prima, ci si può misurare la pressione, la saturazione e il respiro, per verificare eventuali miglioramenti al termine dell'attività.

Camminare è un modo per scoprire curiosità su questo bosco, che risale al quaternario ed è un concentrato di 750 specie autoctone delle mille presenti in Italia.

E poi respirare, toccare, annusare, per vivere il bosco e allontanarsi, per qualche ora, dalla vita di tutti i giorni.

Nel servizio, le interviste a Eugenio Paoloni, presidente della Fondazione Ferretti, e Cristina Crucianelli, facilitatrice di Shinrin yoku e guida della Fondazione Ferretti.