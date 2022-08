Paziente sveglia operata al cervello in diretta con la Cina

Intervento chirurgico in diretta con la Cina dall'ospedale di Torrette di Ancona. Sul lettino, una paziente di 63 anni affetta da un tumore cerebrale, operata da sveglia. La donna, a cranio aperto, è sempre stata in grado di eseguire movimenti o rispondere a domande.

E' la tecnica "awake", che significa appunto sveglio in inglese, in cui gli ospedali riuniti di Ancona sono esperti, tanto da potere salire in cattedra per mostrare la modalità ai colleghi neurochirurghi dell'ospedale di Hebey, una provincia del nord della Repubblica Popolare Cinese.

Ad eseguire l'operazione, l'equipe di Neurochirurgia diretta da Roberto Trignani: 130 gli interventi già eseguiti nell'ospedale anconetano su pazienti completamente vigili.

Ogni passaggio è stato tradotto in diretta per i colleghi in Cina, che hanno seguito via internet. Nel paese asiatico si usa una tecnica diversa che prevede fasi di sonno, veglia e di nuovo sonno.

Prima della pandemia, ogni anno l'ospedale anconetano ospitava 210 medici cinesi: una collaborazione che ora continua "a distanza".